Дрон ВСУ атаковал российских пожарных в ДНР

Украинские войска запустили дрон по сотрудникам МЧС России в ДНР. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского чрезвычайного министерства.

В ведомстве уточнили, что пожарная команда прибыла в Горловку на вызов — дрон скинул боеприпас на автомобиль, транспортное средство загорелось. Как только огнеборцы приступили к работе, автоцистерну атаковал другой беспилотник.

Сотрудники ведомства успели укрыться. При атаке украинского дрона никто не пострадал. Взрыв беспилотника повредил кузов и кабину пожарной автоцистерны.

В ночь на воскресенье, 29 декабря, украинские войска сбросили с дрона взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области. При взрыве боеприпаса пострадал мирный житель.