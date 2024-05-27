Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью утром 27 мая. Об этом сообщило Минобороны .

Попытку террористической атаки удалось пресечь около 08:45. Данных о последствиях нет.

Около 09:20 в Белгороде и Белгородском районе вновь сработала сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, уборной или кладовой. Тем, кто находится на улице, посоветовали спуститься в укрытие «или иное безопасное место». Спустя менее чем 10 минут ракетную опасность отменили.

В ночь на 27 мая системы ПВО перехватили и ликвидировали 12 украинских беспилотников над территорией Орловской области, Краснодарского края, Брянской и Белгородской областей.