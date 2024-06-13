Дрон налетел на движущийся автомобиль в Шебекине

Гладков: двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Шебекине

В городе Шебекино украинский дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин получили травмы головы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«На окраине города Шебекино движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Пострадали два мирных жителя», — сообщил он.

Мужчин госпитализировали. Гладков сообщил, что один из них получил осколочное ранение лица, второй — контузию, осколочные ранения головы и левой кисти.

Около полудня в Белгороде и одноименном районе объявляли ракетную тревогу. Она действовала семь минут.

Минувшей ночью атаковали Ярославскую и Владимирскую области. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Власти сообщили об отсутствии пострадавших. В Калужской области обнаружили обломки сбитого ранее БПЛА. На них наткнулись в лесу на территории Кировского района.