Беспилотники сбили в Ярославской и Владимирской областях

Минобороны: 3 БПЛА сбили в Ярославской области, один дрон во Владимирской

Ночью над территорией России уничтожили четыре беспилотника. Из них три ликвидировали в Ярославской области, один во Владимирской, сообщило Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.

В отражении атаки задействовали дежурные средства ПВО. Один дрон уничтожили во Владимирской области, три беспилотника — в Ярославской.

Об опасности атаки БПЛА предупредили жителей Воронежской области. Особый режим ввели незадолго до полуночи и отменили к семи часам утра 13 июня.

Ракетную атаку отразили в Крыму. Власти Севастополя сообщили 12 июня о сработавшей системе ПВО. Воздушные объекты поразили на большой высоте, наибольшую часть над морем. Обломки ракет обнаружили в районе Юхариной балки и улицы Комбрига Потапова.