Украинские дроны уничтожили на подлете к Ярославлю. Власти сообщили о последствиях

Губернатор Евраев: на месте падения БПЛА в Ярославской области нет повреждений

Военные отразили атаку дронами в Ярославской области. Фрагменты сбитых БПЛА упали на землю. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Уничтожено три вражеских дрона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — заявил он.

Евраев предупредил, что на территории Ярославской области могли остаться фрагменты сбитых дронов. Он заявил, что они важны для расследования, и попросил жителей сообщать в экстренные службы об обнаружении обломков.

Минобороны сообщило, что три БПЛА уничтожили в Ярославской области, еще один — во Владимирской. Об опасности ударов беспилотниками предупреждали ночью жителей Воронежской области, но к утру особый режим отменили.

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