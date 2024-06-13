Обломки сбитого украинского дрона нашли в лесу под Калугой

Шапша: в лесном массиве Калужской области обнаружили обломки беспилотника

Обломки сбитого ранее украинского беспилотника нашли в лесном массиве Кировского района Калужской области 13 июня. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — написал он.

Губернатор предупредил жителей, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников, а тем более трогать их. При обнаружении опасного предмета необходимо вызвать экстренные службы по номеру 112.

Ранее в Калужской области взрыв беспилотника повредил энергоструктуру у подстанции в Малоярославецком районе. После, из-за появления в небе над регионом других БПЛА, в международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер». Изменилось расписание нескольких рейсов.

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