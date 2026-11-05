Прием членов семей участников СВО прошел в Солнечногорске

Также во встрече приняли участие советник главы округа Виктория Куракова, заместители главы Ирина Тишина и Ольга Мошарова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воробьев, начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян и сотрудники прокуратуры.

Участники обратились за содействием в оформлении наследства, розыске пропавших без вести бойцов, предоставлении льгот и получении правовой помощи. Для урегулирования ряда ситуаций необходимо привлечение профильных организаций, судебных органов и службы судебных приставов. Представители прокуратуры поставили обращения родственников на контроль.

«К сожалению, не все обращения удается решить быстро, особенно когда речь идет о семьях, приехавших из Донецкой и Луганской территорий. Поэтому мы объединяем усилия и обращаемся в необходимые инстанции. Родственникам погибших и пропавших без вести бойцов также уделяем особое внимание и объясняем, на какую помощь и какие меры поддержки они могут рассчитывать», — подчеркнула Ирина Роднина.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска оказывает участникам специальной военной операции и их близким психологическую и юридическую поддержку. Кроме того, организация помогает с реабилитацией, возвращением к мирной жизни, оформлением положенных льгот, поиском работы и обучением. Обратиться за помощью можно по адресу: улица Красная, дом № 22А, торговый центр «Солнечный», первый этаж.

Желающим присоединиться к команде Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска необходимо связаться с представителями организации по телефону: +7 (996) 966-33-70.