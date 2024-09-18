Более 50 украинских дронов сбили за ночь над пятью регионами России

Дежурные системы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 27 БПЛА сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской. Еще три аппарата нейтрализовали в Белгородской области и один — в Орловской.

В Минобороны отметили, что ВСУ с помощью дронов самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на российские объекты.

Ранее в результате падения обломков беспилотника начался пожар в Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя рассказал, что ЧП произошло в Торопце. Власти решили частично эвакуировать жителей с потенциально опасной территории. Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 17 сентября заявил, что средства ПВО уничтожили над регионом 11 беспилотников. По его словам, никто из жителей не пострадал.