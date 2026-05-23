Выжившие после ночного удара беспилотников украинских боевиков по общежитию колледжа Старобельска студенты заявили, что удары наносились прицельно. Их показания привела уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова .

Она обратила внимание, что учащиеся подчеркнули, что речь идет не об одном ударе, а о многих.

«Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию», — заявила Лантратова.

Омбудсмен добавила, что находится на постоянной связи с ректором Луганского государственного педагогического колледжа Жанной Марфиной и уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Анной Сорокой. Обе собеседницы находятся на месте разрушенного общежития.

«Тяжело смотреть на кадры, которые присылают коллеги. Погибшие дети, крики родителей. Выкладываю специально для международной общественности, чтобы видели, что происходит на самом деле», — подчеркнула Лантратова.

По ее словам, кроме учебного корпуса и общежития вуза, под удары беспилотников ВСУ попали административные здания, магазины и частные дома. Все это стало дополнительным доказательством, что целью было мирное население.

Жертвами ударов стали 18 человек. Их тела спасатели нашли под завалами разрушенного здания. Пропавшими без вести остаются еще трое учащихся.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что в ближайшее время в Старобельск прибудут иностранные журналисты, чтобы весь мир увидел последствия теракта украинского режима.

Она подчеркнула, что получила большое количество заявок от сотрудников иностранных медиа, и гарантировала, что все они получат переводчиков для работы.

От приглашения отказались сотрудники британской корпорации «Би-би-си», американского телеканала CNN и японские журналисты, которым запретили выезжать в Старобельск власти.