Захарова: британская Би-би-си отказалась от поездки в Старобельск

Британская телекорпорация Би-би-си прислала официальный отказ от посещения Старобельска для освещения удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа, где, по последним данным, погибли 11 человек. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она добавила, что редакция телеканала CNN на приглашение посетить Старобельск заявила, что ее корреспондент ушел в отпуск.

«Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», — подчеркнула Захарова.

В субботу, 23 мая, дипломат призвала аккредитованных журналистов западных медиа приехать в Старобельск для посещения разрушенного украинскими беспилотниками здания педагогического колледжа.

Захарова пояснила, что корреспонденты должны показать реальность западным политикам, которые не поверили в удары ВСУ по зданию учебного заведения Луганской Народной Республики. Официальный представитель МИД добавила, что организацию поездки западных корреспондентов в Старобельск министерство возьмет на себя.