Две ТЭС на Украине получили серьезные повреждения

Две тепловые электростанции получили повреждения на Украине. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — передали компании.
За два с половиной месяца это уже шестая массированная атака на ДТЭК, добавили в холдинге.
Энергетические объекты в трех регионах Украины пострадали в результате атак ВС России. Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога.
Российские бойцы также ударили по военному аэродрому во Львовской области. Войска поразили авиабазу, склад и вагоноремонтный завод.
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