Две ТЭС на Украине получили серьезные повреждения

ДТЭК: на Украине повреждены две тепловые электростанции

Две тепловые электростанции получили повреждения на Украине. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — передали компании.

За два с половиной месяца это уже шестая массированная атака на ДТЭК, добавили в холдинге.

Энергетические объекты в трех регионах Украины пострадали в результате атак ВС России. Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Российские бойцы также ударили по военному аэродрому во Львовской области. Войска поразили авиабазу, склад и вагоноремонтный завод.