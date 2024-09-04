Диверсионную группу ВСУ разгромили в Курской области

Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в стрелковом бою под Курском

Фото: РИА «Новости»

Украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силового ведомства.

ДРГ разгромили бойцы 810-й морской пехоты Черноморского флота. Боевиков уничтожили во время встречного стрелкового боя. В составе группы было трое разведчиков.

Военные регулярно ликвидируют украинских диверсантов, которые пытаются проникнуть на территорию России. Минобороны показало кадры отражения десантниками группировки войск «Днепр» высадки ДРГ на Кинбурнскую косу. ВС России запустили по боевикам ракету.

До этого украинских диверсантов уничтожили в районе Камышевки в Курской области. Потери врага составили пять человек.

Войска также продолжают зачищать Курское направление от ВСУ. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 24 августа сообщил об освобождении населенного пункта в этой зоне ответственности.

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