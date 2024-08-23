Украинскую ДРГ уничтожили в районе Камышевки

Минобороны: ВС РФ уничтожили пять диверсантов ВСУ в районе Камышевки

Российские военнослужащие уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Потери противника составили пять человек», — уточнили в министерстве.

Также украинские боевики лишились одного автомобиля. Бойцы ВС России продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению украинских ДРГ.

Накануне Вооруженные силы России ликвидировали украинских диверсантов в районе Скрыльевки. Одного боевика ВСУ взяли в плен. ДРГ лишилась двух боевых бронированных машин и семи военнослужащих.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов 23 августа сообщил об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Курской области. Один украинец сдался в плен бойцам спецназа, сообщило радио Sputnik.