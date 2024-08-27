Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской ДРГ на Кинбурнской косе

Минобороны: десантники ВС РФ пресекли высадку ДРГ ВСУ на Кинбурнской косе

Фото: РИА «Новости»

Российское Минобороны опубликовало кадры отражения десантниками группировки войск «Днепр» высадки украинской ДРГ на Кинбурнскую косу в ночь с 8 на 9 августа 2024 года. Видео сняли разведывательные дроны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

«Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более 10 военнослужащих ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные обнаружили десантные катера ВСУ с личным составом рано утром 9 августа. Украинские диверсанты двигались на большой скорости, направляясь в сторону Кинбурнской косы со стороны Очакова.

На кадрах показали, как враг разминировал небольшой участок берега путем подрыва управляемого боевого катера. Российские военные запустили управляемую ракету и уничтожили первую группу ВСУ. Затем бойцы ВС РФ вступили в стрелковый бой с противником, уничтожив в итоге остальной личный состав ДРГ.

Ранее командир расчета ПТРК с позывным Настроение рассказал, что в составе украинской ДРГ находились польские наемники. Последних опознали благодаря шевронам, документам и жетонам.

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