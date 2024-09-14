Дезорганизация и паника. Алаудинов рассказал о разладе в рядах ВСУ под Курском

Алаудинов: под Курском в рядах ВСУ началась полная дезорганизация и паника

В Курской области в подразделениях ВСУ началась дезорганизация, появились панические настроения, многие бойцы пытаются сбежать с территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У них (ВСУ — прим. ред.) идет полная дезорганизация, все пытаются убежать с территории России. <…> У них там очень серьезная паника», — рассказал офицер.

До этого Алаудинов сообщил, что украинские военные массово жалуются на большие проблемы с едой и водой на Курском направлении. Российские бойцы при этом продолжают наступать и планомерно уничтожать врага.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряло более 12500 военнослужащих и 101 танк за время боевых действий на Курском направлении.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переброске в Курскую область бойцов четвертого штурмового батальона, чтобы поддержать позиции группы войск ВС РФ.