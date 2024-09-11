Штурмовой батальон из Запорожья перебросят в Курскую область

Бойцы четвертого штурмового батальона Запорожской области выдвинулись в Курскую область для поддержки позиций российской группы войск. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он добавил, что помощь подразделению окажет Фонд содействия безопасности и обороны имени Судоплатова. Бойцы получат все необходимое для проведения воздушной разведки.

«Благодарю парней за мужество. Уверен в эффективном выполнении поставленных задач и скорейшем уничтожении противника», — написал Балицкий.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил что за последние дни российские подразделения освободили около 10 населенных пунктов на юге курского поселка Глушково на левом берегу реки Сейм. Он добавил, что в ходе боевых действий в плен попали несколько украинских боевиков.

Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии 360.ru заявил, что освобождение Курской области займет еще около двух месяцев. Но уже сейчас ВСУ лишились возможности получать помощь из Сумской области благодаря ударам России. Кроме того, на территории региона все основные пути находятся под контролем российских беспилотников. В сложившихся условиях он рекомендовал украинским военным бежать.