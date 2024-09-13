ВСУ столкнулись с дефицитом воды и еды под Курском

Алаудинов: бойцы ВСУ массово жалуются на дефицит воды и еды под Курском

Украинские военные массово жалуются на плохое обеспечение водой и провизией в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением. Они все жалуются повально на это. В общей сложности у них уже потихоньку душок-то перестает присутствовать», — прокомментировал офицер ситуацию, сложившуюся на Курском направлении.

Алаудинов добавил, что обстановка под Курском у ВС РФ образовалась «достаточно хорошая». Российские военные продолжают работать, планомерно уничтожая противника.

До этого он сообщил об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на Суджанском направлении, отметив, что «отличились ребята всех смежных и ахматовских подразделений».

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы ВС РФ активно продвигаются вперед на Кременском направлении в ЛНР, отметив хорошую работу группы «Шрама» спецназа «Ахмат».