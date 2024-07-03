Энергодар остался без света и воды после обстрела ВСУ

Мэр Энергодара Сеновоз: город остался без воды и света после удара по подстанции

Атака украинских боевиков на подстанцию «Радуга» привела к ранению восьми сотрудников Запорожской АЭС. Кроме того, большая часть Энергодара осталась без воды и света. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

Он подчеркнул, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Но сейчас Энергодар оказался под угрозой полного отключения систем жизнеобеспечения.

«Атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель. В результате атаки ВСУ 19 июня была полностью разрушена подстанция „Луч“, а 21 июня — частично повреждена вторая городская подстанция „Радуга“, которая на данный момент единственная, снабжающая Энергодар электроэнергией», — указал Сеновоз.

Мэр Энергодара добавил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества. Пока этого не произошло, он призвал горожан ограничить использовать электроприборов.

Запущенные украинскими боевиками три беспилотника атаковали подстанцию «Радуга» в среду, 3 июля. Ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции, которые вели работы по оптимизации системы электроснабжения Энергодара.

В пресс-службе станции подчеркнули, что состояние одного пострадавшего врачи оценили как средней тяжести. Остальные раненые пострадали меньше. Также в организации отметили, что беспилотники повредили трансформаторы подстанции, нарушив систему энергоснабжения Энергодара.