МАГАТЭ указало на необходимость прекратить атаки по ЗАЭС

Гросси призвал ВСУ прекратить атаки беспилотниками по ЗАЭС

МАГАТЭ получило уведомление от администрации Запорожской АЭС об ударах беспилотников по подстанции в Энергодаре. Об этом агентство сообщило в своем официальном аккаунте в соцсети X.

«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом атомной электростанции», — указали в публикации.

В МАГАТЭ подчеркнули, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси указал на угрозу ядерной безопасности и жизни людей из-за повторяющихся атак беспилотников.

«Гросси сообщил, что [они] должны быть прекращены», — заявили в организации.

ВСУ ударили дронами по подстанции «Радуга» в Энергодаре 3 июля, пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС. На «Радуге» повреждения получили трансформаторы, штатная схема снабжения города и ряда объектов станции оказалась нарушена.

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