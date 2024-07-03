МАГАТЭ указало на необходимость прекратить атаки по ЗАЭС
Гросси призвал ВСУ прекратить атаки беспилотниками по ЗАЭС
МАГАТЭ получило уведомление от администрации Запорожской АЭС об ударах беспилотников по подстанции в Энергодаре. Об этом агентство сообщило в своем официальном аккаунте в соцсети X.
«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом атомной электростанции», — указали в публикации.
В МАГАТЭ подчеркнули, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси указал на угрозу ядерной безопасности и жизни людей из-за повторяющихся атак беспилотников.
«Гросси сообщил, что [они] должны быть прекращены», — заявили в организации.
ВСУ ударили дронами по подстанции «Радуга» в Энергодаре 3 июля, пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС. На «Радуге» повреждения получили трансформаторы, штатная схема снабжения города и ряда объектов станции оказалась нарушена.