Дети оказались в числе оставшихся в Угледаре мирных жителей

Боец Шаман: среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети

В Угледаре среди оставшихся мирных жителей есть молодежь и дети. Об этом ТАСС сообщил замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

По его словам, люди находятся практически во всем жилом секторе города. Большинство из них — русскоговорящие.

«Также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — заявил Шаман.

По его словам, бойцы ждут удобного момента, чтобы эвакуировать семьи в безопасное место.

В освобожденном Угледаре остались сотни мирных жителей, но вывести людей из города пока нельзя. Населению привозят воду и продукты. Большинство жителей прячутся в подвалах и школах — многие дома разрушены.

Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Город начнут восстанавливать после разминирования, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.