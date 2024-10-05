Дети оказались в числе оставшихся в Угледаре мирных жителей
Боец Шаман: среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети
В Угледаре среди оставшихся мирных жителей есть молодежь и дети. Об этом ТАСС сообщил замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
По его словам, люди находятся практически во всем жилом секторе города. Большинство из них — русскоговорящие.
«Также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — заявил Шаман.
По его словам, бойцы ждут удобного момента, чтобы эвакуировать семьи в безопасное место.
В освобожденном Угледаре остались сотни мирных жителей, но вывести людей из города пока нельзя. Населению привозят воду и продукты. Большинство жителей прячутся в подвалах и школах — многие дома разрушены.
Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Город начнут восстанавливать после разминирования, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.