Минобороны сообщило о невозможности пока эвакуировать жителей Угледара

В освобожденном Угледаре остались сотни мирных жителей, но пока военные не могут вывезти их из города. Людям подвозят воду и продукты, сообщило РИА «Новости» .

По данным Минобороны, большинство горожан укрываются в подвалах.

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности», — подтвердили в оборонном ведомстве.

Штурмовик с позывным Макс заявил изданию, что местные жители укрываются в подвалах небольшими группами. По его словам, многие дома разрушились, поэтому горожане поселяются в подвалах и школах.

«Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — отметил военный.

ВС России установили контроль над Угледаром 3 октября. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что город начнут восстанавливать после того, как его разминируют. Под Угледаром военные нашли многокилометровые подземные укрытия и переходы, добавил он.