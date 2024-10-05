Минобороны сообщило о невозможности пока эвакуировать жителей Угледара
В освобожденном Угледаре остались сотни мирных жителей, но пока военные не могут вывезти их из города. Людям подвозят воду и продукты, сообщило РИА «Новости».
По данным Минобороны, большинство горожан укрываются в подвалах.
«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности», — подтвердили в оборонном ведомстве.
Штурмовик с позывным Макс заявил изданию, что местные жители укрываются в подвалах небольшими группами. По его словам, многие дома разрушились, поэтому горожане поселяются в подвалах и школах.
«Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — отметил военный.
ВС России установили контроль над Угледаром 3 октября. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что город начнут восстанавливать после того, как его разминируют. Под Угледаром военные нашли многокилометровые подземные укрытия и переходы, добавил он.