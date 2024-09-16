Детальное изучение частей ракеты Storm Shadow началось в России

РИА «Новости»: в России приступили к изучению частей ракеты Storm Shadow

Российские эксперты приступили к детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом специалисты сообщили в беседе с РИА «Новости» .

Речь идет о донной части основного боевого заряда.

«В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — заявил один из экспертов.

По его словам, для пробития укреплений сначала срабатывает предзаряд, после — изучаемая часть ракеты. Специалисты извлекли другие детали, которые еще предстоит изучить.

Украина истратила большое количество Storm Shadow на удары по Крыму, заявили ранее британские журналисты. У ВСУ остались американские ракеты ATACMS аналогичной дальности.

Газета The Guardian сообщила, что власти Соединенного Королевства решили снять запрет на удары Storm Shadow по российской территории. Однако для использования ракет потребуется разрешение США.