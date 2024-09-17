Десятки иностранных наемников заметили в Судже

В Курской области на территории, временно оккупированной ВСУ, появились иностранные инструкторы. Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы фиксируем их появление в районе Суджи. Несколько десятков иностранцев», — заявил он.

Ранее Алаудинов рассказал, что его подчиненные уничтожили большую группу украинских пехотинцев, пытавшихся закрепиться в Суджанском районе. Кроме того, российские военные зачистили населенный пункт Борки и теперь сами там закрепляются.

Командир разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид рассказывал, что многие боевики западных ЧВК сбежали из Курской области через неделю боев.

Кроме того, командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты рассказал, что часть украинских боевиков в регионе попала в окружение, из которого теперь пытается выбраться.