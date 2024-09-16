«Ахмат»: наемники из США и Британии сбежали из Курской области через неделю боев

Бойцы частных военных компаний из США и Великобритании, участвующие на стороне ВСУ в нападении на Курскую область, сбежали из района боевых действий уже через неделю после начала атак. Об этом «Известиям» рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group — прим. ред.) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили. Думали, что залетят на расслабоне, но сафари обломалось», — заявил офицер.

По его словам, он «читал плач одного из наемников», который жаловался, что им обещали определенные условия боя, идеальные для них, а на деле вышло иначе. После того, как они «получили по зубам», так сразу взгрустнули.

Аид добавил, что ЧВК на Украине выполняли в основном штурмовые функции, а также работу ДРГ, снайперов, специальных и заградительных отрядов зачисток, а вот в «мясные штурмы» бросали именно бойцов ВСУ.

По его словам, в начале курской кампании наемники были очень воодушевленными, а как получили адекватный ответ, то боевой дух у них резко упал. В радиоперехватах было слышно, как они просили забрать их, просили помощь психолога.

Ранее морпехи Черноморского флота обратили в бегство бойцов ВСУ в Курской области, используя запись голоса их сослуживца, ранее попавшего в плен.