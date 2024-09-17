РИА «Новости»: часть боевиков ВСУ при наступлении под Курском попала в окружение

Часть украинских боевиков при атаке на Курскую попали в окружение. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

По его словам, украинские боевики стянули в область резервы, в том числе с Донецкого направления. Имея под Курском серьезную группировку, ВСУ рассчитывали на блицкриг. Однако у них ничего не получилось.

«В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — подчеркнул собеседник агентства.

Боевики ВСУ начали уничтожать мосты через реку Сейм, которыми активно пользуются жители Курской области. В этом районе активно летают беспилотники, разведывательные и FPV-дроны.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ВСУ сами планируют действия в российском приграничье. По его словам, офицеры блока якобы не командуют украинскими подразделениями.