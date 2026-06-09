В районе Храповщины в Сумской области пропали без вести десятки украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Информацию об исчезновении боевиков ВСУ подтвердили некрологи. Согласно им, в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й ОМБр.

В связи с трудной ситуацией для украинской армии на этом участке командование пытается предпринять меры по усилению подразделений.

Собеседник агентства уточнил, что в Сумскую область перебросили расчеты операторов тяжелых беспилотников 22-й ОМБр ВСУ из-под Харькова.

За прошлую неделю ВС России освободили три населенных пункта ДНР, Запорожской и Харьковской областей. Они установили контроль над селами Тихоновка, Комсомольское и Шевченко. Подразделения Южной группировки войск 8 июня также выбили ВСУ из поселка Химик в Донецкой Народной Республике.