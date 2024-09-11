Минобороны заявило о попытке ВСУ захватить буровую установку в Черном море

Украинские боевики совершили попытку захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Охранявшие объект российские военные потопили восемь из 14 катеров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинские боевики напали на буровую вышку в ночь на среду, 11 сентября. Для захвата объекта командование ВСУ направило морской десант на 14 американских катерах Willard Sea Force.

Охранявшие вышку военные при поддержке бойцов Черноморского флота потопили восемь катеров и уничтожили до 80 боевиков противника. Остальные суда противника развернулись и скрылись, бросив раненых.

В пресс-службе связали попытку атаки на буровую вышку с приездом на Украины высокопоставленных чиновников из США и Евросоюза. Но запланированная киевским режимом «медийная операция» только привела к гибели десятков украинских военных.

Ранее для атак в Черном море командование ВСУ использовало безэкипажные катера, чтобы не рисковать жизнями своих военных.

В середине прошлой недели силы Черноморского флота уничтожили в северо-западной части акватории четыре морских беспилотника.

Об отражении атаки вражеских безэкипажных катеров сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он призвал жителей домов на первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.