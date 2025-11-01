Утром 1 ноября стали известны подробности провальной операции Главного управления разведки Украины по деблокированию группировки ВСУ в Покровске (Красноармейске). Из-за подавляющего господства российских беспилотников в воздухе два десятка элитных бойцов ВСУ и вертолет UH-60A Black Hawk были уничтожены на окраине города, сообщил MK.RU .

Вечером журналисты The Economist сообщили, что вертолеты Главного управления разведки и спецназ высадились в районах Покровска, которые уже под контролем России. Киев и его натовские советники, вероятно, поспешили с пиаром.

Ночью в Сети появилось видео, снятое российскими беспилотниками. На кадрах зафиксированы удары дронов по украинскому спецназу в реальном времени.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, большинство десантников, включая элитных украинских спецназовцев, погибли или получили ранения. Американский вертолет UH-60 Black Hawk, на котором они прибыли, был уничтожен. Попытка использовать спецназ для создания медийного эффекта не увенчалась успехом.

Президент Владимир Путин сообщил на этой неделе, что в Покровске окружены крупные силы ВСУ. Он предложил объявить час тишины, чтобы журналисты могли оценить бедственное положение украинской армии. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, заявив, что никаких котлов нет.

Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные проигнорировали предложение ВС России о сдаче в плен. Они укрылись в жилых домах или лесах на территории Красноармейска. Полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что в котле могут оставаться украинские генералы и натовские советники, которые не успели сбежать.