Боевики ВСУ не откликнулись на призыв сдаться и укрылись в домах Красноармейска

Украинские военные проигнорировали предложение ВС России о сдаче в плен. Вместо этого они спрятались в жилых домах или лесах в черте Красноармейска, сообщило Минобороны .

Российская армия с помощью дронов-разведчиков фиксирует все передвижения украинских боевиков. В ведомстве предупредили, что операторы передают координаты укрытий расчетам ударных беспилотников.

В пресс-службе Минобороны также прокомментировали заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, который запретил представителям прессы пытаться попасть к находящимся в котлах ВСУ через освобожденную Россией территорию.

Ведомство назвало высказывание дипломата официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков боевиков в Красноармейске, Мирнограде и Купянске.

Ранее президент Владимир Путин распорядился прекратить огонь в зоне СВО на несколько часов, чтобы дать украинским и иностранным журналистам возможность попасть в окруженные города. Репортерам обеспечили коридоры для беспрепятственного въезда и выезда.