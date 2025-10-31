Российский президент Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранной прессы в Купянск, Покровск и Мирноград. Здесь войска России загнали ВСУ в котлы. Приглашение своими глазами оценить реальную ситуацию на линии соприкосновения западные журналисты не оценили, а Киев напрямую начал им грозить. Что пытается скрыть Украина?

Зачем звать журналистов на Украину

Глава государства рассказал, что в Купянске и в Красноармейске украинские войска окружены. В эти населенные пункты Россия готова допустить группы западных журналистов — тем разрешат самим переговорить с военными ВСУ и увидеть, что происходит.

Российская армия на несколько часов прекратит боевые действия в этих районах, чтобы обеспечить безопасность представителей прессы. При этом Владимир Путин предупредил, что им сами придется полагаться на честность Киева, который вполне может пойти на провокации.

«Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», — предостерег президент России.

Бывшая глава внешнеполитического ведомства Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова в беседе с ТАСС объясняла, что предложение посетить «котлы» поможет Западу понять, как на самом деле сложилась ситуация на линии боевого соприкосновения.