Приглашение в «котел». Почему Запад и Украина испугались визита журналистов на фронт?
Пушков назвал приглашение Путина журналистов в Купянск сильным ходом Кремля
Российский президент Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранной прессы в Купянск, Покровск и Мирноград. Здесь войска России загнали ВСУ в котлы. Приглашение своими глазами оценить реальную ситуацию на линии соприкосновения западные журналисты не оценили, а Киев напрямую начал им грозить. Что пытается скрыть Украина?
Зачем звать журналистов на Украину
Глава государства рассказал, что в Купянске и в Красноармейске украинские войска окружены. В эти населенные пункты Россия готова допустить группы западных журналистов — тем разрешат самим переговорить с военными ВСУ и увидеть, что происходит.
Российская армия на несколько часов прекратит боевые действия в этих районах, чтобы обеспечить безопасность представителей прессы. При этом Владимир Путин предупредил, что им сами придется полагаться на честность Киева, который вполне может пойти на провокации.
«Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», — предостерег президент России.
Бывшая глава внешнеполитического ведомства Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова в беседе с ТАСС объясняла, что предложение посетить «котлы» поможет Западу понять, как на самом деле сложилась ситуация на линии боевого соприкосновения.
Реакция западной прессы
Уникальной возможностью пока не спешит воспользоваться ни одно крупное западное СМИ. CNN вынес на главную страницу историю о британском принце, в центре внимания Reuters — встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Некоторые представители финской прессы уже выразили опасения, что журналисты и в самом деле могут стать целями провокации Украины. Такой комментарий ТАСС дал, в частности, главред MV-Lehti Янус Путконен.
Он также добавил, что журналистам такой шанс выпадает раз в жизни. И объяснил, что западная пресса прекрасно понимает — именно ее представители попадут под удар в районе окруженных сил ВСУ.
«Именно они станут мишенями последующих украинских провокаций, если согласятся поехать туда. Киевский режим не щадит никого в стремлении обвинить Россию», — резюмировал Путконен.
Украина ответила угрозами
На предложение президента России украинский МИД отреагировал угрозами в адрес журналистам. Глава дипведомства Георгий Тихий заявил, что не советует представителям прессы «доверять предложениям Владимира Путина».
Затем чиновник «напомнил всем СМИ», что посещение территории, которую Киев считает своей, нарушает законодательство Украины.
Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за развитием событий.
Георгий Тихий
Москва поставила Киев на место
Сенатор Алексей Пушков назвал приглашение Путина «сильным ходом Кремля». Но задался вопросом, захотят ли западные журналисты «посмотреть правде в глаза». Политик также усомнился в том, что Киев вообще позволит «увидеть правду тем, кто решится на нее взглянуть». Реакцию МИД Украины Пушков счел вполне ожидаемой.
Глава думского комитета Леонид Слуцкий указал на попытки Зеленского «продать западным хозяевам байки» о силе Украины. В реальности же, добавил он, ситуация для Киева крайне тяжела, а украинские власти просто боятся правды.
Коротко и емко высказалась и спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — констатировала дипломат.