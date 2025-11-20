День ракетных войск и артиллерии отметили в Наро-Фоминском округе

В День ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, в Наро-Фоминском городском округе чествовали военнослужащих этих легендарных родов войск. Для округа эта дата имеет особое значение, так как здесь дислоцированы несколько полков и подразделений, и многие местные жители по праву считают этот день своим праздником.

Глава Наро-Фоминского округа отметил значимость артиллерии, которую не зря называют «Богом войны», подчеркнув, что это одна из главных сил армии, решающая самые ответственные задачи.

«Особое признание и почет тем, кто сейчас служит в зоне СВО. Наши артиллеристы демонстрируют высочайший уровень подготовки и точность. Мы все гордимся вашим мужеством. Дорогие артиллеристы! Спасибо за службу. Крепкого здоровья, надежного тыла и мирного неба над головой!» — сказал глава.

Заместитель главы Денис Голубев поздравил личный состав 1182-го гвардейского артиллерийского полка. Громовое «Служу России» воинов прозвучало искренне и убедительно, доказав их верность присяге и Родине.