Дело о госизмене против жителя Херсонской области передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, в марте и мае 2023 года мужчина переводил деньги на нужды украинских военных. Против него возбудили уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ранее в Краснодаре задержали 56-летнего летчика гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Как считает следствие, мужчина связался с волонтером, собиравшим деньги для украинской армии, и получил от него инструкции, после чего перевел в криптовалюте деньги на счет, использовавшийся для поддержки ВСУ. Федеральная служба безопасности опубликовала также видео задержания.

А в Крыму в суд передали дело против 33-летнего жителя Ленинского района. Его обвинили в съемках мест дислокации российской армии по заданию украинских спецслужб.