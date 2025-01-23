Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС России

Крымчанина заподозрили в госизмене. Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, уголовное дело уже передали в суд.

По версии следствия, в июне 2023 года 32-летний житель Ленинского района вступил в интернет-сообщество в социальной сети, созданное и координируемое Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

В начале осени 2023 года мужчина получил задание и приступил к его выполнению. Он фотографировал и снимал видео в местах дислокации Вооруженных сил России в городе Феодосии.

За предоставленные сведения обвиняемый получил вознаграждение от своего куратора.

«Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной», — уточнили в пресс-службе.

Ранее жителя Москвы отправили в колонию строгого режима на 17 лет за госизмену. Мужчина, незаконно получив сведения, составляющие государственную тайну, собирался передать их разведке США. В январе 2024 года его задержали.