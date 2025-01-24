Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене пилота в Краснодаре

Силовики задержали в аэропорту Краснодара пилота, которого обвиняют в государственной измене. Пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовала видеозапись с фигурантом уголовного дела.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

«Задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене», — отметили в ведомстве.

Следствие установило, что пилот связался с волонтером, который занимался сбором денег для финансирования украинской армии. Россиянин получил инструкции и с помощью криптовалюты перевел деньги на счет, который использовался для поддержки ВСУ.

Ранее московский суд приговорил обвиняемого в госизмене россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие выяснило, что подсудимый незаконно получил относящиеся к гостайне сведения и собирался передать их спецслужбам США.