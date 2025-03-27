«Делала работу мужественно». Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Погибший военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева делала многое, чтобы показать геройство российских бойцов. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Она делала очень много для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве, но она посчитала своим долгом поехать туда. И делала работу талантливо, мужественно и профессионально», — сказал он.

Днем ранее стало известно, что военкор Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга на территории Белгородской области на границе с Украиной. Ранения также получил оператор Первого канала Дмитрий Волков, его подключили к аппарату ИВЛ.

СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста и теракте после гибели военкора Прокофьевой.