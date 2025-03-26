Оператора Первого канала с серьезными ранениями доставят в Курск

Пострадавший оператор Первого канала Дмитрий Волков получил серьезные ранения, его подключили к аппарату ИВЛ и экстренно доставят в Курскую областную больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, у Волкова минно-взрывная травма, ожоги предплечья, лица, ног, левой руки и верхних дыхательных путей.

«Его доставили Обоянскую ЦРБ, подключили к аппарату ИВЛ и экстренно доставляют в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

Врио губернатора уточнил, что Волков находится в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для спасения жизни мужчины. Медики собрали консилиум с привлечением специалистов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и федерального Центра медицины катастроф.

«В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву, держу ситуацию на личном контроле», — добавил он.

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