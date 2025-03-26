СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой

СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Первого канала Прокофьевой

Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что в рамках дела устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица из числа украинских военных.

Прокофьева погибла в среду в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований. Оператор съемочной группы Дмитрий Волков получил тяжелое ранение, ему оказывается необходимая помощь.

Прокофьева с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года трудилась в испанской редакции агентства Sputnik и вела Telegram-канал для сбора гуманитарной помощи бойцам СВО.

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