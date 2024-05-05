Эксклюзив 05 мая 2024, 20:06 «Даже стоять не может». Жена — о состоянии раненого адвоката Пашаева Жена адвоката Пашаева: муж хочет вернуться в зону СВО после выздоровления РИА «Новости»

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Бывший адвокат актера Михаила Евремова Эльман Пашаев, получивший ранения в зоне спецоперации, проходит лечение. Пока мужчина не может даже стоять, но он намерен вернуться на службу после выздоровления, рассказала 360.ru его жена Алена.

«Эльман пока даже стоять не может. Ему еще лечиться и лечиться, а также проходить реабилитацию. Но он планирует действительно вернуться в зону СВО после выздоровления», — отметила супруга Пашаева.

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Мужчина пострадал при ударе дрона на Никольском направлении под Угледаром. Он получил ранение в ногу и контузию. Из-за обстрелов противника его невозможно было вывезти. Друг Пашаева рассказывал, что адвокат был при смерти, оставался в сознании, но разговаривал с трудом.

Ранее жена адвоката рассказывала, что врачи делают все возможное для восстановления супруга. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Пашаев получил известность после суда над актером Михаилом Ефремовым. В середине апреля появилось видео, на котором Пашаев и его друг бизнесмен Алексей Блиновский чаевничают за столом в зоне спецоперации.