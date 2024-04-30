«Врачи оказывают помощь». Стало известно о состоянии раненого Эльмана Пашаева | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 11:14 «Врачи оказывают помощь». Стало известно о состоянии раненого Эльмана Пашаева Жена Эльмана Пашаева сообщила, что раненого и контуженного мужа эвакуировали РИА «Новости»

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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в зоне спецоперации. Его жена Алена рассказала 360.ru, что супруга эвакуировали, но больше о его состоянии пока ничего неизвестно.

«Ночью поговорила с ним. Получил ранение в ногу и контузию. Врачи оказывают помощь. Эвакуировать смогли только спустя восемь часов. Пока больше информации нет», — поделилась она.

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Как стало известно Telegram-каналу Пашаев ТВ, мужчина пострадал при ударе дрона на Никольском направлении под Угледаром. Из-за обстрелов противника бойца невозможно было вывезти.

Друг Пашаева рассказывал, что адвокат был при смерти. Он оставался в сознании, но разговаривал с трудом.

Пашаев получил известность после суда над актером Михаилом Ефремовым. В середине апреля появилось видео, на котором Пашаев и Блиновский чаевничают за столом в зоне СВО.