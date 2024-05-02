«Все будет хорошо». Жена адвоката Пашаева рассказала о состоянии супруга | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 11:01 «Все будет хорошо». Жена адвоката Пашаева рассказала о состоянии супруга Жена адвоката Пашаева заявила, что он восстановится от ранений в течение месяца РИА «Новости»

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Бывший адвокат актера Михаила Евремова Эльман Пашаев получил ранения в зоне спецоперации. Его жена Алена Пашаева рассказала 360.ru о самочувствии супруга.

Она сообщила, что его жизни ничего не угрожает.

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«Состояние удовлетворительное, но главное — наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы», — отметила супруга правозащитника.

Женщина также выразила надежду, что ее муж вскоре поправится.

«В течении месяца восстановится. Все будет хорошо», — подчеркнула она.

Ранее Пашаева ранило из-за удара дрона ВСУ на Никольском направлении под Угледаром. Мужчину не удавалось эвакуировать из-за обстрелов. По словам жены адвоката, его вывезли с поля боя спустя восемь часов. В итоге правозащитник получил ранение в ногу и контузию.

Известность Пашаев приобрел после суда над актером Михаилом Ефремовым. Адвокат также является близким другом семьи Блиновских. В апреле бизнесмен Алексей Блиновский опубликовал видеозапись, где он вместе с Пашаевым собирает беспилотники в зоне СВО.