«Он при смерти». Экс-адвокат Михаила Ефремова попал в окружение в зоне СВО | 360°

Спецоперация 30 апреля 2024, 04:22 «Он при смерти». Экс-адвокат Михаила Ефремова попал в окружение в зоне СВО StarHit: экс-адвокат Ефремова Пашаев ранен и находится в окружении в зоне СВО РИА «Новости»

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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который больше года участвует в спецоперации на Украине, попал в окружение и сильно ранен. Об этом StarHit сообщил его близкий друг.

Пашаев служил в одном подразделении с мужем Елены Блиновской Алексеем. Бойцы занимались сборкой беспилотников. По словам помощника адвоката, Пашаев и другие военные попали в окружение.

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«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал изданию друг Пашаева.

По его словам, бойцы ждут помощи уже несколько часов, но обстановка на поле боя сложная.

Пашаев получил известность после суда над актером Михаилом Ефремовым. В середине апреля появилось видео, на котором Пашаев и Блиновский чаевничают за столом в зоне СВО. Пашаев — близкий друг семьи Блиновских.