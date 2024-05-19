«Давить еще сильнее». Наступление под Харьковом откроет для России новые возможности | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 10:32 «Давить еще сильнее». Наступление под Харьковом откроет для России новые возможности Военкор Коц: наступление под Харьковом откроет для ВС России новые направления РИА «Новости»

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Наступление в Харьковской области даст возможность российским войскам продвинуться и в других направлениях. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

Украинские войска стали перебрасывать подразделения с других участков под Харьков.

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«Переброска сил и средств, которые производит Украина, позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее», — сказал он.

По словам Коца, Харьковская операция может сыграть роль громоотвода и позволит российским бойцам «рвать на других направлениях». Кроме того, у Вооруженных сил Украины уже есть проблемы с резервами.

ВСУ не были готовы к наступлению российских войск под Харьковом, и сложившаяся ситуация для Украины стала катастрофической. Боевики даже не подготовили зону минных полей перед первой линией обороны на Харьковском направлении. Теперь туда они перебрасывают технику и элитные штурмовые бригады.