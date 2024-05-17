«Катастрофический момент». Американский журналист рассказал о положении ВСУ | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 04:03 «Катастрофический момент». Американский журналист рассказал о положении ВСУ CNN: ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины оказались не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш.

«Для Киева это, честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта», — предположил журналист.

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По его словам, на фоне того, что ВС России вложили в свои действия на этом направлении силы и ресурсы, ВСУ мало чего сделали. Они не построили защитные сооружения, и лишь в двух местах возводят их в срочном порядке, сообщил он.

Кроме того, журналист обратил внимание на падение уровня боевого духа бойцов ВСУ из-за отсутствия поставок вооружений из США. Так же он выразил мнение, что американская военная помощь в нынешних условиях едва ли сможет изменить ситуацию на поле боя.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что украинские солдаты перестали выполнять приказы своих командиров, кроме того, между политическими лидерами на Украине возникли очень острые конфликты. Все это может привести к обрушению линии фронта.