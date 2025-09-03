Украинский производитель вооружений разместит в Дании производство топлива для дальнобойных ракет. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, речь идет о разработчике ракет «Фламинго». Построить завод планируют возле авиабазы Скидструп, где базируются датские истребители F-16.

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что массовое производство таких ракет, способных поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров, начнется к началу следующего года.

Автор французского издания Agora Vox Патрис Браво заявил, что Украине не дадут заключить мирное соглашение, поскольку это будет невыгодно компании BlackRock, которая зарабатывает на конфликте и у которой есть мощные рычаги влияния на киевские власти.