Agora Vox: компания BlackRock не заинтересована в мире на Украине

Американская компания BlackRock не заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине и обладает тайными рычагами, чтобы сорвать любое соглашение. Об этом сообщило французское издание Agora Vox .

По словам автора статьи Патриса Браво, общая стоимость активов компании превышает 30 миллиардов долларов, что больше, чем у крупнейшего банка Китая. При этом BlackRock успешно инвестировала в акции оборонных предприятий и является одним из крупнейших производителей оружия в мире.

В мае 2023 года компания подписала с правительством Украины соглашение, по которому фактически получила в собственность основные активы страны от земель до энергосетей. Высокие цены на сырье будут ей на руку, пишет Браво.

Также журналист напомнил, что нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц, делающий сейчас милитаристские заявления, несколько лет возглавлял наблюдательный совет немецкой дочерней компании BlackRock.

«Совпадение?» — задался вопросом автор.

При этом он отметил, что дефолт на Украине может привести к огромным финансовым потерям для компании.

Ранее Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине, только если ее принудят к этому.