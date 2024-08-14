Дальность применения российского БПЛА «Ланцет» выросла до 80 километров

Дальность применения беспилотника «Ланцет» после модернизации возросла — теперь он может летать на расстояние около 70-80 километров от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное издание форума «Армия».
Кроме того, по данным агентства, возросли устойчивость боеприпасов и качество передачи сигнала оператору.
Ранее полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о новейшем беспилотнике «Молния», который может атаковать цели в любую погоду, развивать большую скорость и нести на себе мощный боевой заряд.
Командир взвода БПЛА с позывным Карат сообщал телеканалу «Звезда», что «Ланцет» называют кошмаром украинских войск и его невозможно остановить.