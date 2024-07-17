«Звезда»: у противника нет контрмер против беспилотника «Ланцет»
Беспилотный боеприпас «Ланцет» невозможно остановить, поэтому он зовется кошмаром ВСУ. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» заместитель командира взвода БПЛА с позывным Карат.
По его словам, эти дроны оснащены оптико-электронной системой наведения и интеллектуальной частью головы, оснащенной камерой. Поэтому то, что захватывает его прицел, точно уничтожается.
«Они, когда слышат его звук, уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится», — рассказал военнослужащий.
Корпус беспилотника выполнен из композитных материалов. Поэтому он практически невидим для ПВО. У противника нет средств против «Ланцетов».