«Звезда»: у противника нет контрмер против беспилотника «Ланцет»

Беспилотный боеприпас «Ланцет» невозможно остановить, поэтому он зовется кошмаром ВСУ. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» заместитель командира взвода БПЛА с позывным Карат.

По его словам, эти дроны оснащены оптико-электронной системой наведения и интеллектуальной частью головы, оснащенной камерой. Поэтому то, что захватывает его прицел, точно уничтожается.

«Они, когда слышат его звук, уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится», — рассказал военнослужащий.

Корпус беспилотника выполнен из композитных материалов. Поэтому он практически невидим для ПВО. У противника нет средств против «Ланцетов».