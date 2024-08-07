«Вложили все самое лучшее». Что известно о новейшем БПЛА «Молния»

Новейший российский беспилотник «Молния» может атаковать цели в любую погоду, развивать большую скорость и нести на себе мощный боевой заряд. Подробно о разработке 360.ru рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Собрали все лучшее в БПЛА

«В „Молнию“ наши конструкторы и инженеры-технологи вложили все самое лучшее, что есть сегодня в нашей оборонке», — отметил он.

Специалист обратил внимание, что войска уже вовсю применяют новый дрон на поле боя. Аппарат имеет «электронные глаза» и «несет у себя под брюхом» мощный заряд, который приносит врагу очень серьезный ущерб, добавил он.

«Мы должны сказать, что наряду с „Ланцетами“ и другими уже ставшими знаменитыми беспилотниками наша армия получила достойное пополнение, и она его очень эффективно использует», — заключил полковник в отставке.

По его мнению, чем больше «Молний» поставят российской армии, тем быстрее она победит.

Первый дрон с ИИ

Новейшую разработку также прокомментировал эксперт по БПЛА Артем Блинов. По его словам, главная инновация дрона состоит в использовании искусственного интеллекта.

«Это, безусловно, прорыв на фоне технологий Украины, которая сама по себе ничего не имеет, кроме технологий, которые ей поставляет Запад», — указал он.

Блинов добавил, что использующиеся в ВС России беспилотники «заточены» на живого оператора. Если разработка сможет сама обходить РЭБ противника, то это является серьезным рывком вперед.

«Внедрение искусственного интеллекта в сферу беспилотников — это очень хорошая тема <…> Если внедряется система, которая готова противостоять РЭБ-системам Украины, это, безусловно, плюс», — заключил он.

Ранее в Минобороны подтвердили, что новейшие БПЛА задействовали на Донецком направлении. Дроны уничтожили долговременные огневые точки и военную технику ВСУ. По словам командира расчета с позывным Никитич, аппарат очень точно поражает цели и легко маневрирует.