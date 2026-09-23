«Дали жару»: Минобороны показало уничтожение пункта управления дронами ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны .

«Артиллеристы дали жару», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, удар нанесли бойцы группировки войск «Центр». Цель поразили на Добропольском направлении.

Ранее российские военные атаковали объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, в том числе сухогруз в Черном море, перевозивший военные грузы для ВСУ.

Также накануне военнослужащие подразделения РХБ-защиты «Центра» нанесли удар по цели, используя новую схему применения беспилотников. Они соединили два дрона, чтобы увеличить дальность их применения.

Также бойцы ВС России поразили склад компании Fire Point в Киевской области, где хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников.