ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК и ТЭК на Украине
Минобороны: ВС России ночью нанесли удары по предприятиям ВПК и ТЭК на Украине
Российские военные в ночь на 23 сентября нанесли массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что удары пришлись по складам хранения материалов для производства беспилотных летательных аппаратов в Киеве и Киевской области.
В населенном пункте Вишневое бойцы поразили предприятие «Туканс», выпускающее комплектующие для беспилотников.
В Одесской области повреждения получили три логистических центра, хранившие и распределяющие грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Также военные поразили сухогруз в Черном море, доставляющий грузы военного назначения в порт Одессы.
Днем ранее Минобороны сообщало о применении гиперзвуковых ракет «Циркон» по объектам на территории Украины.