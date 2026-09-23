ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК и ТЭК на Украине

Минобороны: ВС России ночью нанесли удары по предприятиям ВПК и ТЭК на Украине

Российские военные в ночь на 23 сентября нанесли массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удары пришлись по складам хранения материалов для производства беспилотных летательных аппаратов в Киеве и Киевской области.

В населенном пункте Вишневое бойцы поразили предприятие «Туканс», выпускающее комплектующие для беспилотников.

В Одесской области повреждения получили три логистических центра, хранившие и распределяющие грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Также военные поразили сухогруз в Черном море, доставляющий грузы военного назначения в порт Одессы.

Днем ранее Минобороны сообщало о применении гиперзвуковых ракет «Циркон» по объектам на территории Украины.